МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. На российском рынке автомобили дорожают практически без остановки, становясь гражданам не по карману, пишет "Российская газета". Обороты похоронного бизнеса в России выросли из-за высоких цен

Несколько месяцев дилеры наблюдают падение спроса у россиян. Но, отмечает издание, спрос еще превосходит предложение, а это значит, что цены продолжат расти и дальше.

Граждан останавливает от покупки автомобилей рекордный рост цен и дефицит машин у дилеров, показал опрос портала "Дром".

Почти половина опрошенных — 46% из тех, кто хотел бы приобрести автомобиль — откладывают сделку из-за высоких цен. 22% россиян настроены на покупку машины в этом году, а 17% будут искать варианты среди машин с пробегом.

Только 5% респондентов намерены стать владельцами новых автомобилей.

О снижении трафика в дилерских центрах свидетельствует и индекс контрактования РОАД: в январе 2022 года он сократился на 20%, сюда входят и данные о расторжении контрактов.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" отметили, что такая тенденция продолжается с конца октября 2021 года, однако в последнее время ее усилила растущая заболеваемость в стране омикрон-штаммом.

"Что касается цен, в прошлом году средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России выросла порядка на 20%, впервые превысив отметку в 2 млн рублей. Однако по факту удорожание оказалось еще больше — 35-40%, учитывая дилерские "накрутки", — пишет издание.

Несмотря на продолжающееся падение спроса, автомобили недавно вновь подорожали.