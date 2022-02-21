Россияне в 2022 году не хотят покупать новые автомобили по постоянно растущим ценам
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. На российском рынке автомобили дорожают практически без остановки, становясь гражданам не по карману, пишет "Российская газета".
Несколько месяцев дилеры наблюдают падение спроса у россиян. Но, отмечает издание, спрос еще превосходит предложение, а это значит, что цены продолжат расти и дальше.
Граждан останавливает от покупки автомобилей рекордный рост цен и дефицит машин у дилеров, показал опрос портала "Дром".
Почти половина опрошенных — 46% из тех, кто хотел бы приобрести автомобиль — откладывают сделку из-за высоких цен. 22% россиян настроены на покупку машины в этом году, а 17% будут искать варианты среди машин с пробегом.
Только 5% респондентов намерены стать владельцами новых автомобилей.
О снижении трафика в дилерских центрах свидетельствует и индекс контрактования РОАД: в январе 2022 года он сократился на 20%, сюда входят и данные о расторжении контрактов.
В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" отметили, что такая тенденция продолжается с конца октября 2021 года, однако в последнее время ее усилила растущая заболеваемость в стране омикрон-штаммом.
"Что касается цен, в прошлом году средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России выросла порядка на 20%, впервые превысив отметку в 2 млн рублей. Однако по факту удорожание оказалось еще больше — 35-40%, учитывая дилерские "накрутки", — пишет издание.
Несмотря на продолжающееся падение спроса, автомобили недавно вновь подорожали.
https://auto.1prime.ru/auto/20220221/836113947.html