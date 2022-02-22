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"АвтоВАЗ" запустил серийное производство Lada Vesta нового поколения
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"АвтоВАЗ" запустил серийное производство обновленной Lada Vesta на заводе в Ижевске, сообщает корреспондент РИА Новости c официальной премьеры. "Я благодарен всему коллективу... ПРАЙМ, 22.02.2022
авто, бизнес, новости, автоваз, lada vesta, автомобили
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ИЖЕВСК, 22 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" запустил серийное производство обновленной Lada Vesta на заводе в Ижевске, сообщает корреспондент РИА Новости c официальной премьеры.
"Я благодарен всему коллективу "АвтоВАЗа" за то, что мы запускаем этот автомобиль точно в срок и с высочайшим уровнем качества", — прокомментировал премьеру модели президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.
Первым серийным автомобилем нового поколения стал Lada Vesta SW Cross в максимальной комплектации, окрашенный новой золотистой эмалью "Гарфилд".