ИЖЕВСК, 22 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" запустил серийное производство обновленной Lada Vesta на заводе в Ижевске, сообщает корреспондент РИА Новости c официальной премьеры. Россияне отказываются от покупки автомобилей по новым ценам

"Я благодарен всему коллективу "АвтоВАЗа" за то, что мы запускаем этот автомобиль точно в срок и с высочайшим уровнем качества", — прокомментировал премьеру модели президент "АвтоВАЗа" Николя Мор.

Первым серийным автомобилем нового поколения стал Lada Vesta SW Cross в максимальной комплектации, окрашенный новой золотистой эмалью "Гарфилд".