МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. "Мерседес-Бенц Рус", официальный представитель Mercedes-Benz на российском рынке, отзывает 11 673 автомобиля в России из-за возможных проблем насосом системы охлаждения, сообщается на сайте Росстандарта. "АвтоВАЗ" запустил серийное производство Lada Vesta нового поколения

"Отзыву подлежат 11673 автомобиля Mercedes-Benz CLS (тип 257), E-Class (тип 213), GLC (тип 253), GLE (тип 167), GLS (тип 167), S-Class (тип 223), реализованных в период с 2018 по 2021 года… Причины отзыва транспортных средств: насос системы охлаждения с вакуумным управлением может иметь негерметичность между контуром охлаждения и вакуумным контуром", — говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителей АО "Мерседес-Бенц Рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Отмечается, что владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв — для этого необходимо сопоставить VIN-код автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта.

На всех транспортных средствах будет актуализировано программное обеспечение для насоса системы охлаждения, а также произведена замена электрического переключающего клапана. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.