МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Дилеры предупредили россиян о подорожании автомобилей в марте-апреле на 10-15% на фоне падения национальной валюты. Причем рост ценников может начаться уже в марте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник среди автодилеров.

"Повышение цены может быть до 10-15%, будет зависеть от курса рубля и общей экономической ситуации. В случае ухудшения — подорожание увидим уже в марте", — сообщил источник.

Гендиректор дилера "АВТОDOM" Андрей Ольховский рассказал, что коррекция цен на машины с учетом изменения курса российского рубля произойдёт с 1 апреля. "Скорее всего у импортеров и производителей будет запущен механизм каскадного повышения стоимости автомобилей на протяжение всего 2022 года", — добавил он.

По мнению топ-менеджера, в целом по итогам 2022 года цены на автомобили взлетят на 20%.

"В любом случае надо смотреть динамику и только после стабилизации курсов валют можно заново строить финансовые модели. Поэтому покупателям не нужно волноваться, что уже завтра все рекомендованные розничные цены изменятся на соответствующий уровень изменения стоимости доллара или евро", — добавил он.

Ольховский объяснил, что спрос на авто сейчас несколько снизился по отношению к 2021 году, однако геополитическая составляющая дает все основания предполагать, что в ближайшее время он будет расти, и автомобили могут быть инструментом сохранения накоплений или инструментом защиты от инфляции.

В свою очередь, замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Алексей Стариков отметил, что "касательно поставок автомобилей, а также роста цен пока никакой официальной информации не было, никаких изменений на данный момент не произошло, все работает штатно. По поводу спроса на автомобили — в данный момент мы не фиксируем рост трафика, все в пределах обычной ситуации".