МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Mercedes-Benz приостановит производство автомобилей на своем заводе в Подмосковье, также прекращаются поставки легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок, сообщил РИА Новости официальный представитель компании. Mercedes отзывает более 11 тысяч авто в России

"Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в Россию, а также локальное производство до дальнейшего уведомления", — отметили в компании.

На этой неделе также было объявлено о прекращении выпуска и поставок грузовых автомобилей Mercedes-Benz. Соответствующее решение принял Daimler Truck в связи с эскалацией конфликта на Украине.

По этой же причине приостанавливает производство и поставки в Россию немецкий BMW и шведский Volvo Trucks. О возможном сокращении объемов производства и уходе также заявлял глава Stellantis Карлос Таварес. Согласно материалу Wall Street Journal, такой вариант развития событий не исключен, если компания не сможет осуществлять поставки на завод в связи с санкциями из-за ситуации на Украине. Позднее компания выступила с заявлением, что не подтверждает эти планы и завод в Калуге работает штатно.

В Минпромторге в свою очередь отметили, что ведут диалог со всеми производителями автомобилей в России на фоне текущей ситуации в стране. Кроме того, министерство планирует актуализировать меры поддержки отраслей промышленности, в том числе автомобилестроения.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны объявили о новых санкциях — в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.