МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в феврале 2022 года снизились на 4,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 114,3 тысячи штук, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Продажи "АвтоВАЗа" в России в феврале упали на 21%

"Февраль 2022 г. ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 4,8%, или на 5 732 штуки, по сравнению с февралем 2021 года, продажи составили 114 349 автомобилей", — говорится в сообщении АЕБ.

При этом за январь-февраль 2022 года совокупные продажи упали на 4,3%, до 206 тысяч штук.

В ассоциации также напомнили, что ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, в связи с решением штаб-квартир BMW Group и Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на ежеквартальную.