МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Геополитическая ситуация, перебои с поставками, намерения некоторых брендов покинуть РФ приводят к дефициту автомобилей и росту цен на них. Пока импортёры не подняли цены и не прислали скорректированные прайсы на март, но мы ожидаем, что цены вырастут минимум на 30% и это связано прежде всего с волатильностью курса рубля, пояснил агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. Такого никто не ждал: что будет, если вы купите авто из Китая

По его словам, сегодня растёт спрос на популярные модели автомобилей, например, продажи Kia Rio за последние 3 дня составили 21 автомобиль, Haval F7x- уже 22.. За аналогичные периоды продано 23 автомобиля ŠKODA.

"Похожая ситуация наблюдается и на вторичном рынке. Рост стоимости автомобилей тут составляет 20-30% в зависимости от марки, пробега и срока эксплуатации", — завил Мигаль.

Fresh Auto, по его словам, пока сдерживает цены, поэтому стоимость авто с пробегом пока не отличается от февральской: Kia Rio 2012 года, например, сейчас можно приобрести за 770 000 рублей, как и 19 февраля.

"Но в целом вторичный авторынок в России сокращается — автомобилисты не спешат продавать имеющиеся авто, так как за вырученную сумму не все смогут приобрести новый автомобиль. Кроме того, в ближайшее время, скорее всего, цены еще возрастут, поэтому владельцы рассчитывают продать авто с большей выгодой", — убежден Мигаль.

Вместе с тем, по его словам, Fresh Auto планирует расширять портфель китайских и корейских брендов, с которыми уже давно активно сотрудничает.

Мигаль отметил также еще одну проблему: "Увеличение срока владением автомобиля может стать причиной роста цен на сервисные услуги, а в связи с отказом импортных производителей от работы с российскими компаниями — к подорожанию и дефициту автозапчастей".

По его словам, за последние дни автокомпоненты уже прибавили в стоимости 30 — 50%. Вместе с запретами на поставки авто следуют ограничения на экспорт запчастей. "Пока в сервисных центрах есть определенные запасы, но их хватит ненадолго, а уже сейчас склады не пополняются", — считает Мигаль.