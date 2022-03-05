МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Техническое и сервисное обслуживание автомобилей в российских дилерских центрах проводится в полном объеме, в том числе по брендам, заявившим о временном уходе из России, сообщили РИА Новости опрошенные дилеры. Россиянам рассказали, кто заменит авто из Европы

"Сейчас послепродажное обслуживание проводится в полном объеме по всем брендам", — рассказал генеральный директор АВТОDOM Алтуфьево Евгений Афонин.

По словам гендиректора "АвтоСпецЦентра" Андрея Терлюкевича, техническое и сервисное обслуживание полностью доступно, но с поправкой на ситуацию с логистикой. Если запчастей нет в наличии в РФ, срок поставки пока определить невозможно.

"Касательно сервисных услуг мы продолжаем работать в прежнем режиме, в данный момент все прежние услуги доступны, каких-либо ограничений мы не вводили. Единственное — в плане сроков поставок запчастей сохраняется неопределенность, но при этом задержки сейчас минимальные", — отметил замгендиректора по сервису АГ "Авилон" Алексей Гуляев.

О том, что послепродажное обслуживание у официальных дилеров продолжается, подтверждают и сами автоконцерны. Об этом, в том числе, РИА Новости заявили в BMW и Mercedes-Benz.

Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок в Россию в связи с российской спецоперацией по демилитаризации в Украине и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz и Porsche.