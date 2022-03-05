Дилеры: сегодня в России доступно техническое и сервисное обслуживание всех марок автомобилей
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Техническое и сервисное обслуживание автомобилей в российских дилерских центрах проводится в полном объеме, в том числе по брендам, заявившим о временном уходе из России, сообщили РИА Новости опрошенные дилеры.
"Сейчас послепродажное обслуживание проводится в полном объеме по всем брендам", — рассказал генеральный директор АВТОDOM Алтуфьево Евгений Афонин.
По словам гендиректора "АвтоСпецЦентра" Андрея Терлюкевича, техническое и сервисное обслуживание полностью доступно, но с поправкой на ситуацию с логистикой. Если запчастей нет в наличии в РФ, срок поставки пока определить невозможно.
"Касательно сервисных услуг мы продолжаем работать в прежнем режиме, в данный момент все прежние услуги доступны, каких-либо ограничений мы не вводили. Единственное — в плане сроков поставок запчастей сохраняется неопределенность, но при этом задержки сейчас минимальные", — отметил замгендиректора по сервису АГ "Авилон" Алексей Гуляев.
О том, что послепродажное обслуживание у официальных дилеров продолжается, подтверждают и сами автоконцерны. Об этом, в том числе, РИА Новости заявили в BMW и Mercedes-Benz.
Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок в Россию в связи с российской спецоперацией по демилитаризации в Украине и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz и Porsche.
https://auto.1prime.ru/auto/20220305/836273357.html