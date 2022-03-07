ТОКИО, 7 мар — ПРАЙМ. Автоконцерн Nissan объявил об остановке работы своего завода в Санкт-Петербурге "в ближайшие дни", говорится в заявлении компании. Россиян предупредили о возможном дефиците автозапчастей

"Относительно деятельности в России уже остановлен экспорт автомобилей в Россию, (а теперь — ред.) в ближайшие дни планируется остановить завод в Санкт-Петербурге", — отмечается в сообщении. Кроме того, автоконцерн предоставит гуманитарную помощь Украине в 2,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что автоконцерн дал указание своим японским сотрудникам покинуть Россию. Завод автомобилестроительной компании Toyota в Санкт-Петербурге закрыт с 4 марта.

Ранее сообщалось, что МИД Японии повысил уровень опасности на всей территории России до третьего из четырех возможных. Это означает рекомендацию воздержаться от поездок в страну вне зависимости от причины путешествия. Четвертый уровень, который с прошлой недели присвоен пограничным с Украиной районам России, означает необходимость как можно скорее покинуть этот район.

Вслед за этим японские компании стали вывозить своих сотрудников из России. Автоконцерн Toyota объявил о возвращении 30 сотрудников, вместе с семьями речь идет об отъезде из России 50 человек. Автостроитель Subaru дал указание своим японским сотрудникам покинуть Россию. Сотовый оператор KDDI также ведет подготовку к отъезду японских сотрудников. Автоконцерн Mitsubishi Motors уже отправил часть своего персонала за пределы России. Два сотрудника компании Japan Tobacco тоже уже уехали из России. Компания Mitsu&Co и банковская группа Sumitomo Mitsui пока не приняли решения насчет сотрудников, но Mitsu&Co уже отправила из России их семьи.

Согласно данным на февраль компании Teikoku Databank, Ltd., подразделения в России имеют 347 японских компаний. Автостроители и другие виды производства занимают 47%.