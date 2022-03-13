МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Запрет на поставки новых импортных автомобилей и запчастей к ним в Россию приведет к росту угонов с целью разбора машин на запчасти, на этом фоне средняя стоимость каско также подорожает, сказали опрошенные РИА Новости страховщики. Эксперт спрогнозировал снижение цен на бензин

Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию в связи с ситуацией на Украине и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Rolls-Royce.

"События развиваются стремительно, делать прогнозы сложно", — признается директор департамента по работе с автобизнесом "Росгосстраха" Сергей Кириченко.

"Ряд производителей остановили поставки новых автомобилей и запасных частей в Россию. Автомобили, которые успели пройти таможенное оформление до 24 февраля, должны попасть в автосалоны официальных дилеров, но в условиях волатильности курсов дилеры корректируют отпускные цены. Стоимость на некоторые модели, особенно в секторе эконом-класса, растет стремительно — в 1,5-2 раза", — говорит он.

КРАЖИ И МОШЕННИЧЕСТВА

Как отметили в пресс-службе "АльфаСтрахования", пока специалисты компании не отмечают увеличения числа угонов, но внимательно следят за ситуацией. При условии дефицита запчастей потенциально есть опасность увеличения количество попыток мошенничества и угонов автомобилей, считают они.

"Мы ожидаем рост угонов автомобилей с целью их разбора на запчасти. Возможно, на этой волне активизируются мошенники, которые будут инсценировать ДТП, чтобы получить от страховых компаний денежные возмещения в условиях проблем с ремонтом машин из-за отсутствия запчастей", — полагает заместитель директора департамента андеррайтинга и перестрахования компании "Абсолют Страхование" Михаил Черных.

Проблемы с поставками в Россию автомобилей и запчастей негативно отразятся на статистике угонов: очевидно, что их количество, особенно в наиболее востребованных сегментах моделей и марок машин, увеличится, также считает директор направления по управлению портфелем каско "Росгосстраха" Ольга Асташкина.

"С учетом текущей ситуации включение риска "хищение" в страховой полис актуально как никогда. Если в договоре есть риск "хищение", то при наступлении страхового случая компания выплачивает страховое возмещение в соответствии с условиями договора", — замечает она.

Если ситуация не позволяет купить полис каско с опцией "от всех рисков", можно застраховать автомобиль только от так называемого "тоталя" — полной конструктивной гибели и хищения, рекомендует эксперт.

СТОИМОСТЬ КАСКО ВОЗРАСТЕТ

Клиентам стоит готовиться к дальнейшему повышению стоимости полисов каско, неизбежному в сложившейся ситуации, отмечает Асташкина из "Росгосстраха".

В условиях ослабления курса рубля и общей неопределенности станции техобслуживания автомобиля поднимают расценки на работу и на запасные части, что ведет к удорожанию ремонта – этот фактор, как и статистика угонов, также влияет на ценообразование в автостраховании, указывает она.

"Ну и также стоит учитывать, что, как правило, срок действия договора — 1 год, в условиях нестабильной экономики это означает повышенные инфляционные риски. Ведь сейчас при заключении договора каско страховщик берет на себя риск, что, например, правое переднее крыло автомобиля определенной марки будет стоить в декабре 2022 не 10 тысяч рублей, как сейчас, а гораздо больше. При том, что сегодня никто не может предсказать, будет ли оно стоит 50 тысяч или 100, или еще больше", — комментирует эксперт.

Как отмечает директор департамента андеррайтинга автострахования "АльфаСтрахование" Илья Григорьев, в компанию поступают уведомления от сервисов об увеличении расценок на ремонт автомобилей до 50%. Страховщик ведет переговоры с партнерами о возможностях более плавного реагирования на изменения курса, так как повышение стоимости ремонта неминуемо повлечет за собой рост стоимости полисов автострахования.

"Наличие каско сегодня становится еще более актуальным для автовладельцев как с точки зрения сохранения имущества, так и с точки зрения доступности и скорости ремонта, потому что страховщики являются основными партнерами для сервисов, и клиенты страховых компаний для них в приоритете. В дальнейшем рост инфляции будет определять все изменения рынка. Вероятно, будет падать платежеспособный спрос, но в ОСАГО он проявится в последующие годы", — говорит он.