МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей Volvo в Россию приостановлен, однако компания продолжает оказывать гарантийное обслуживание, говорится в официальном сообщении российского офиса Volvo Car. В Кремле рассказали о минимизации последствий экономической войны

"В настоящее время Volvo Car Russia предоставляет существующим клиентам максимальную поддержку, в которой они нуждаются. Также компания серьезно относится к своим обязанностям как работодателя. Пока импорт новых автомобилей в Россию не осуществляется, однако Volvo Car Russia оказывает гарантийную поддержку в рамках актуальной гарантийной политики и законодательства РФ", — отмечается в сообщении.

Шведская Volvo Cars принадлежит китайской группе Zhejiang Geely. Китайский холдинг приобрел Volvo Cars еще в 2010 году.

В конце февраля о приостановке производства и продаж в России из-за геополитического кризиса заявил шведский производитель грузовиков Volvo Trucks.

За последние три недели ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию в связи с эскалацией конфликта в Украине и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).