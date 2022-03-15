Автомобильные бренды во второй раз за март подняли цены на машины в России
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. На территории России автомобильные бренды начали "второй волной" повышать цены на машины за март, пишет Autonews.
Всего за март свои прайс-листы в сторону увеличения скорректировали 14 брендов.
В течение последних нескольких дней сразу 9 автобрендов решили поднять стоимость своей продукции, это вторая волна подорожания автомобилей на российском рынке в марте 2022 года.
Всего в этом месяце прайс-листы переписали 14 компаний.
Причина: колебания курса российской валюты и тяжелая геополитическая ситуация. Помимо этого, целый ряд иностранных производителей остановил поставки своей продукции дилерам.
Последнее подорожание затронуло:
- BMW,
- Cadillac,
- Citroen,
- Hyundai,
- Genesis,
- Opel,
- Renault,
- Mitsubishi,
- Suzuki.
Большинство перечисленных брендов изменили цены всего модельного ряда.
В начале марта цены на свои машины подняли:
- АвтоВАЗ,
- Kia,
- Lexus,
- Infiniti,
- УАЗ.
Отмечается, что речь идет о рекомендованной розничной цене на машины, это прайсы производителей. Но у дилеров цены на авто могут быть существенно выше, добавляет издание.
Еще одна категория брендов просто убрала все свои прайс-листы с сайтов. Это:
- Chery,
- Changan,
- Haval,
- Geely,
- Jeep,
- Peugeot,
- Skoda.
https://auto.1prime.ru/auto/20220315/836379161.html