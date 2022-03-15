МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. На территории России автомобильные бренды начали "второй волной" повышать цены на машины за март, пишет Autonews.

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Всего за март свои прайс-листы в сторону увеличения скорректировали 14 брендов.

В течение последних нескольких дней сразу 9 автобрендов решили поднять стоимость своей продукции, это вторая волна подорожания автомобилей на российском рынке в марте 2022 года.

Всего в этом месяце прайс-листы переписали 14 компаний.

Причина: колебания курса российской валюты и тяжелая геополитическая ситуация. Помимо этого, целый ряд иностранных производителей остановил поставки своей продукции дилерам.

Последнее подорожание затронуло: 

  • BMW,
  • Cadillac,
  • Citroen,
  • Hyundai,
  • Genesis,
  • Opel,
  • Renault,
  • Mitsubishi,
  • Suzuki.

Большинство перечисленных брендов изменили цены всего модельного ряда.

В начале марта цены на свои машины подняли:

  • АвтоВАЗ,
  • Kia,
  • Lexus,
  • Infiniti,
  • УАЗ.

Отмечается, что речь идет о рекомендованной розничной цене на машины, это прайсы производителей. Но у дилеров цены на авто могут быть существенно выше, добавляет издание.

Еще одна категория брендов просто убрала все свои прайс-листы с сайтов. Это:

  • Chery,
  • Changan,
  • Haval,
  • Geely,
  • Jeep,
  • Peugeot,
  • Skoda.