МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. На территории России автомобильные бренды начали "второй волной" повышать цены на машины за март, пишет Autonews. СМИ: Британия усугубила кризис отказом от топливных гранул из России

Всего за март свои прайс-листы в сторону увеличения скорректировали 14 брендов.

В течение последних нескольких дней сразу 9 автобрендов решили поднять стоимость своей продукции, это вторая волна подорожания автомобилей на российском рынке в марте 2022 года.

Всего в этом месяце прайс-листы переписали 14 компаний.

Причина: колебания курса российской валюты и тяжелая геополитическая ситуация. Помимо этого, целый ряд иностранных производителей остановил поставки своей продукции дилерам.

Последнее подорожание затронуло:

BMW,



Cadillac,



Citroen,



Hyundai,



Genesis,



Opel,



Renault,



Mitsubishi,

Suzuki.



Большинство перечисленных брендов изменили цены всего модельного ряда.

В начале марта цены на свои машины подняли:

АвтоВАЗ,



Kia,



Lexus,



Infiniti,

УАЗ.

Отмечается, что речь идет о рекомендованной розничной цене на машины, это прайсы производителей. Но у дилеров цены на авто могут быть существенно выше, добавляет издание.

Еще одна категория брендов просто убрала все свои прайс-листы с сайтов. Это: