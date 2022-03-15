МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Китайский производитель автомобилей Haval поднимает цены на машины, произведенные на территории России, в полтора раза. Об этом сообщает "Коммерсант".

Напомним, что у бренда есть производственные мощности в Тульской области.

Такое резкое подорожание — редкость в истории российского рынка, отмечает издание.

"Даже на фоне серьезной девальвации рубля раньше моментально издержки в цены перекладывал лишь GM, что в итоге ударило по продажам", — говорится в материале.

Но сейчас другая ситуация: помимо Haval на российском рынке в массовом сегменте выпускаются только модели "Автоваза" Lada и работает часть конвейера "Автотора" (Калининград). Поэтому предложение ограничено запасами складов. Бренд Haval, сообщили изданию собеседники, столкнулся со сложностями с логистикой и дефицитом комплектующих.