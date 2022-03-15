МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Иностранные автоконцерны, производящие или поставляющие в РФ легковые автомобили массового сегмента, не подтвердили своего окончательного ухода с российского рынка, заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Зубарев. Производитель шин Michelin приостанавливает экспорт в Россию

"Ни одна компания из АЕБ не подтвердила свой уход. Везде есть только официальные уведомления о приостановке отгрузок. В частных беседах с большинством руководителей этих компаний по России беседовал. Также в частных беседах, неформальных, все высказывают надежду, что деятельность будет возобновлена. Сейчас все ссылаются на прервавшиеся логистические цепочки", — отметил он в своем видеообращении.

В Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ) входят все крупнейшие зарубежные производители автомобилей массового и премиального сегмента. В том числе, Volkswagen, Skoda, Renault, Toyota, Nissan, BMW, Hyundai, Kia, Audi, Mazda и Mercedes-Benz. Исключение составляют тяжелые грузовики и машины класса люкс.

Ранее ряд автоконцернов объявил о временной приостановке производства и поставок машин в Россию в связи с эскалацией конфликта на Украине и проблемами с логистикой. Среди них Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo trucks, Ford, General Motors и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).