МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 16 марта возобновил производство моделей Lada Granta и Lada Niva Legend на заводе в Тольятти, прерванные 5 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Вторая волна. Сразу 14 брендов подняли цены на автомобили в России

Обе производственные площадки "АвтоВАЗа" — в Тольятти и Ижевске — были в простое с 5 марта из-за проблем с поставками электронных компонентов. В пятницу компания анонсировала возобновление производства Lada Granta и Lada Niva Legend на заводе в Тольятти с 16 марта.

"Как и планировалось, "АвтоВАЗ" сегодня с утра запустил сборку на линиях Kalina и Niva", — отмечают в компании.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи компании в России в прошлом году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.