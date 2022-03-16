Как изменится российский авторынок после нового запрета США
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах определились с параметрами автомобилей, которые страна запретит возить на территорию РФ. Издание Autonews.ru составило список американских машин, которые не доедут до покупателей в России.
Бюро промышленности и безопасности США (выступает в качестве органа по экспортному контролю) при Министерстве торговли опубликовало список роскошных товаров, которые будут запрещены к поставкам в нашу страну. В документе содержится порядка 570 позиций, он вступил в силу с 16 марта и коснется юридических лиц.
Помимо дорогой парфюмерии, одежды и обуви под запрет американских властей попали в том числе автомобили.
Для машин предусмотрено несколько категорий:
- по типу двигателя (бензиновый, дизельный или электрический),
- его объему (1 литр, от 1 до 3 литров и более 3 литров),
- числу цилиндров (4 цилиндра, от 4 до 6 и более 6 цилиндров).
В итоге под запрет попали почти все автомобили, которые производятся в США. В том числе и не премиальные марки и модели, а также электромобили.
Помимо новых машин, запрет на поставки в Россию распространяется и на подержанные автомобили.
Итак, россияне скоро не смогут купить:
- Hummer
- Chevrolet
- Cadillac
- Jeep
- Nissan Pathfinder — производился для российского рынка ведется на предприятии в американской Смирне (штат Теннесси)
- Tesla
https://auto.1prime.ru/auto/20220316/836388670.html