МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах определились с параметрами автомобилей, которые страна запретит возить на территорию РФ. Издание Autonews.ru составило список американских машин, которые не доедут до покупателей в России. На учете в ПФР стало на миллион пенсионеров меньше

Бюро промышленности и безопасности США (выступает в качестве органа по экспортному контролю) при Министерстве торговли опубликовало список роскошных товаров, которые будут запрещены к поставкам в нашу страну. В документе содержится порядка 570 позиций, он вступил в силу с 16 марта и коснется юридических лиц.

Помимо дорогой парфюмерии, одежды и обуви под запрет американских властей попали в том числе автомобили.

Для машин предусмотрено несколько категорий:

по типу двигателя (бензиновый, дизельный или электрический),



его объему (1 литр, от 1 до 3 литров и более 3 литров),

числу цилиндров (4 цилиндра, от 4 до 6 и более 6 цилиндров).



В итоге под запрет попали почти все автомобили, которые производятся в США. В том числе и не премиальные марки и модели, а также электромобили.

Помимо новых машин, запрет на поставки в Россию распространяется и на подержанные автомобили.

Итак, россияне скоро не смогут купить: