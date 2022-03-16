МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 16 марта повысил цены на автомобили Lada, в среднем рост по всему модельному ряду составил около 7%, следует из обновленных прайс-листов производителя. "АвтоВАЗ" перенес корпоративный отпуск из-за проблем с поставками

Это третье повышение цен отечественной марки с начала года и второе за март.

Согласно актуальному прайс-листу, теперь минимальная стоимость Lada Granta составляет 728 тысяч рублей (+6%), Vesta – 1,122 миллиона рублей (+8%), Largus универсал – 1,236 миллиона рублей (+15%), Xray – 1,107 миллиона рублей (+11%), Niva Legend – 819 тысяч рублей (+5%), Niva Travel – 1,067 миллиона рублей (+6%).

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.