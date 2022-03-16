МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Автомобильные заводы BMW и Volkswagen были вынуждены остановить работу из-за возникшего дефицита украинских запчастей, пишет Financial times (FT) со ссылкой на представителей отрасли. Собянин выделил гранты для российских сетей быстрого питания

Речь идет о ремнях безопасности: приспособления удерживают внутри автомобилей тысячи метров проводов. Эти проводные жгуты покупали у украинских производств, но сейчас поставки в Европу остановились.

По оценкам AutoAnalysis, на долю Украины приходится порядка 20% европейских поставок ремней безопасности, они также поступают из других частей Восточной Европы и Северной Африки.

Александр Мариан, управляющий директор консалтинговой компании AlixPartners в Париже рассказал изданию, что эти жгуты являются фундаментальной деталью в конструкции автомобилей. "Вы не можете начать сборку даже неполного автомобиля без жгутов проводов", — отметил он.

В отличие от других деталей, которые можно легко изготовить в другом месте, ремни безопасности изготавливаются на заказ. Каждая модель машины имеет свою собственную индивидуальную систему, отточенную до миллиметра, поэтому производители могут сжимать провода вокруг автомобиля и быстро заменить эти детали не представляется возможным.