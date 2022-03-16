Автоконцерны в Европе остановлены из-за нехватки дешевых украинских комплектующих
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Автомобильные заводы BMW и Volkswagen были вынуждены остановить работу из-за возникшего дефицита украинских запчастей, пишет Financial times (FT) со ссылкой на представителей отрасли.
Речь идет о ремнях безопасности: приспособления удерживают внутри автомобилей тысячи метров проводов. Эти проводные жгуты покупали у украинских производств, но сейчас поставки в Европу остановились.
По оценкам AutoAnalysis, на долю Украины приходится порядка 20% европейских поставок ремней безопасности, они также поступают из других частей Восточной Европы и Северной Африки.
Александр Мариан, управляющий директор консалтинговой компании AlixPartners в Париже рассказал изданию, что эти жгуты являются фундаментальной деталью в конструкции автомобилей. "Вы не можете начать сборку даже неполного автомобиля без жгутов проводов", — отметил он.
В отличие от других деталей, которые можно легко изготовить в другом месте, ремни безопасности изготавливаются на заказ. Каждая модель машины имеет свою собственную индивидуальную систему, отточенную до миллиметра, поэтому производители могут сжимать провода вокруг автомобиля и быстро заменить эти детали не представляется возможным.
https://auto.1prime.ru/auto/20220316/836392074.html