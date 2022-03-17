МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Цены на подержанные автомобили популярных брендов в России за последние две недели в среднем выросли на 15-32%, говорится в исследовании экспертов "Банкавто" (есть в распоряжении РИА Новости). Исследование показало, как подорожали iPhone в России за три недели

"Топ-10 марок по росту цены за этот период возглавили Mercedes-Benz (4,52 миллиона рублей) и BMW (3,49 миллиона рублей). Средняя цена автомобилей этих брендов прибавила сразу по 32%. На третьей строчке рейтинга оказалась Toyota (2,91 миллиона рублей; +28%)", — отмечается в исследовании цен с 23 февраля по 10 марта, основанном на информации классифайдов России.

В среднем на четверть за две недели подорожали машины с пробегом брендов Nissan (1,45 миллиона рублей) и Kia (1,55 миллиона рублей). По Skoda (1,43 миллиона рублей) и Volkswagen (1,67 миллиона рублей) динамика роста цен также оказалась примерно около 24%. Следом идут Hyundai (1,45 миллиона рублей; +21%), Ford (1,12 миллиона рублей; +18%) и Lada (388 тысяч рублей; +15%).

Как ранее сообщал Росстат, цены на новые российские легковые автомобили с 26 февраля по 4 марта выросли на 17,1%, иностранных брендов — на 15,2%.