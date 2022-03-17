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Московским автомобилистам посоветовали не спешить со сменой резины
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Московским водителям пока безопаснее ездить на зимней резине, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. Автомобилистам рекомендуют дождаться... ПРАЙМ, 17.03.2022
авто, бизнес, новости, москва, автомобили, водители
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Московским водителям пока безопаснее ездить на зимней резине, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Автомобилистам рекомендуют дождаться наступления устойчивой температуры выше плюс 7, а также стабильных плюсовых температур в ночное время.
"Пока что ночью в Москве минусовая температура, а в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, минус будет и днем. Сейчас ездить безопаснее на зимней резине", — говорится в сообщении.