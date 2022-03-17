МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Московским водителям пока безопаснее ездить на зимней резине, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. Эксперты отметили рост цен ряда подержанных авто почти на треть

Автомобилистам рекомендуют дождаться наступления устойчивой температуры выше плюс 7, а также стабильных плюсовых температур в ночное время.

"Пока что ночью в Москве минусовая температура, а в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, минус будет и днем. Сейчас ездить безопаснее на зимней резине", — говорится в сообщении.