МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в феврале в годовом выражении снизились на 6,7% и составили 719,465 тысячи машин, но стали на 5,4% больше исторического месячного минимума, который был в январе, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). "АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили Lada второй раз за месяц

В том числе в Италии показатель продаж февраля упал на 22,6%, во Франции — на 13%. В Германии показатель вырос на 3,2%, в Испании — на 6,6%.

При этом февральский показатель оттолкнулся от исторического минимума в 682,6 тысячи машин, достигнутого в январе.

За январь-февраль продажи в ЕС снизились на 6,4% в годовом выражении. Самое сильное снижение было отмечено в Италии — на 21,1%, во Франции показатель упал на 15,7%. В Германии продажи выросли на 5,6%, а в Испании на 4,2%.

В модельном разрезе, в частности, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Stellantis (бывших Fiat и PSA) в феврале снизились в годовом выражении на 19,5%, Volkswagen Group — на 11,5%, группы Renault — на 4%.

Вместе с тем продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе в феврале подскочили в годовом выражении на 47,9% — в регионе было зарегистрировано 142 автомобиля, свидетельствуют данные ACEA.

В то же время в январе-феврале продажи Lada в ЕС увеличились в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 274 штук.