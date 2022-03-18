МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Японская компания Toyota Motor приняла решение остановить производство автомобилей в Японии.

Как говорится в сообщении пресс-службы производителя, в апреле будет приостановлена работа пяти автозаводов, расположенных в Японии.

На мощностях этих предприятий собирают автомобили премиального бренда Lexus, в также модели Toyota Camry, C-HR, Corolla и другие.

Причина вынужденного простоя: дефицит полупроводников, который возник еще из-за пандемии, их поставки до сих пор ограничены.

В компании отметили, что на части предприятий поставщиков комплектующих до сих пор наблюдаются вспышки коронавирусной инфекции. В результате это сказывается на производстве комплектующих и их дефиците.

Планируется, что Toyota в апреле урежет выпуск продукции для мирового рынка на 150 тысяч единиц по отношению с запланированным уровнем. Это повлияет в том числе на поставки новых авто на территорию России.

Сейчас компания приостановила поставки своей продукции в РФ из-за проблем с логистикой, также "на паузе" стоит работа заврда концерна в Санкт-Петербурге.