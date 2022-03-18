МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Не успел российский авторынок отойти от дефицита машин из-за пандемии, как оказался в новых, непростых условиях. Издание Autonews разбиралось, что ждет автосалоны в будущем.

Повышение Банком России ключевой ставки до 20% и высокая волатильность курса рубля повлекли за собой турбулентность на российском рынке машин. Производители начали повышать рекомендованные розничные цены, а большая часть компаний и вовсе объявили о приостановке своей работы в России. У части компаний прайс-листы вовсе исчезли с официальных сайтов.

По факту, в салонах, реальные цены выросли в полтора, а то и два раза.

Как рассказал изданию эксперт по подбору новых автомобилей Павел Карин, ситуация хоть и непростая, но не ужасная. "На самом деле никаких сделок по безумным ценам на рынке сейчас не происходит. А если подобные покупки и совершались, то исключительно единичные на панических настроениях", — отметил он.

Те "безумные цены", которые сейчас можно увидеть в автосалонах, — это не попытка продать автомобиль за огромные деньги, а своего рода вежливый отказ из-за нехватки товара, отмечает специалист, так как все упирается в отсутствие поставок.

У дилеров ограниченное количество машин в наличии и на складах. Именно по этой причине многие сократили планы продаж, поскольку теперь должны реализовать в течение ближайшего месяца значительно меньше машин, чем планировали. И ожидаемо они будут пытаться продавать их с максимальной наценкой.

"На текущем этапе продавцы могут повесить на машину любой неадекватный ценник с безумной накруткой, но если концу месяца им нужно будет выполнить свой план, то цену снизят и найдут покупателя для этих машин", — прогнозирует он.

Он обращает внимание на то, что большинство дилеров еще не изменили схему работы по части мотивирования продавцов. Менеджеры до сих пор зарабатывают свои проценты не столько с продажи машин, сколько с услуг вроде трейд-ина, кредита, страхования и т.д. А с повышением ключевой ставки автокредитование практически заморозилось. А от продажи самого автомобиля менеджер имел очень небольшой процент. прежнему невелик."На самом деле дилеры очень быстро отреагирует на изменение ситуации и, конечно же, могут изменить систему мотивации для менеджеров по продажам. Вопрос только в том, на какую схему они могут перейти", — рассказывает автор издательского дома "Короче, дилер" и телеграм-канала Pro_TradeIn Артем Самородов.