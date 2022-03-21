МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. АвтоВАЗ 21 и 22 марта возобновляет производство автомобилей Lada Vesta на заводе в Ижевске, линия по сборке Lada Granta на этой неделе вновь уходит в простой, говорится в сообщении компании. Эксперты отметили рост цен ряда подержанных авто почти на треть

Также АвтоВАЗ 21 и 22 марта возобновляет работу линии B0 на заводе в Тольятти, на которой собираются Lada Xray, Lada Largus и Renault Logan, Renault Sandero. Выпуск какой именно модели возобновляется в эти два дня, в компании не уточнили.

"Завод "Lada Ижевск" будет выпускать Lada Vesta 21 и 22 марта. Дни с 23 по 25 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка. Линии Granta и Niva завода в Тольятти будут находиться в режиме простоя с 21 по 25 марта с выплатой 2/3 от среднего заработка", — отмечается в сообщении.

"Линия "B0" будет работать 21 и 22 марта. Дни с 23 по 25 марта будут объявлены днями простоя с выплатой 2/3 от среднего заработка", — добавили в "АвтоВАЗе".

Изменения графика работы заводов связаны с недостатком поставок электронных компонентов, уточнили в компании.

Некоторые подразделения по производству комплектующих в Тольятти будут работать в течение всей недели для поддержки производства автомобилей и поставок запасных частей для Lada Image для сервисного и послепродажного обслуживания.

"Подразделения "АвтоВАЗа" и дочерние компании, занимающиеся производством и дистрибуцией запасных частей, включая "Lada Имидж", а также обслуживанием клиентов, включая "Lada Сервис", продолжают работать в режиме полного дня", — уточнили в компании.