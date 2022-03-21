ПАРИЖ, 21 мар — ПРАЙМ. Компания Renault возобновила производство автомобилей на своем заводе в Москве в понедельник, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя автоконцерна.

Ранее компания Renault объявляла о приостановке производства на своем заводе в Москве с 28 февраля по 5 марта в связи с перебоями в поставке комплектующих.

Renault с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. При заводе действуют инженерно-технический центр и подземный испытательный полигон. На нем производятся модели Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano и купе-кроссовер Renault Arkana.