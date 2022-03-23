МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Отечественные легковые автомобили подорожали в России с начала года по 18 марта на 20,7%, иномарки — как импортированные, так и российской сборки — на 23,7%, следует из данных Росстата. Инфляционные ожидания россиян выросли до максимума с 2010 года

При этом за неделю с 11 по 18 марта рост цен составил 7,4% и 3,2 соответственно.

С начала года все автоконцерны в разной степени повысили цены: речь идет как о стандартном подорожании машин с начала года, так и о пересмотре прайс-листов из-за резкого изменения курса валюты с конца февраля.

В частности крупнейший автопроизводитель в России — отечественный "АвтоВАЗ" трижды в 2022 году поднимал цены на весь модельный ряд Lada. Только в марте цены поднимались дважды: первый раз в среднем на 15%, второй — на 7%.