МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Компания Renault решила приостановить производственную деятельность в РФ, говорится в заявлении на сайте компании. Минфин раскрыл объем ФНБ за февраль

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, передавало, что Renault рассматривает возможность сокращения своих операций в России.

"Деятельность Renault Group на заводе в Москве с сегодняшнего дня приостанавливается", — указывается в релизе. Об этом ранее писало агентство Рейтер со ссылкой на источник.

Компания сообщает, что также рассматривает все возможные варианты относительно своей доли в "АвтоВАЗе".

Компания Renault, объявившая о приостановке производства на своем заводе в Москве с 28 февраля по 5 марта в связи с перебоями в поставке комплектующих, ранее возобновила производство автомобилей в столице. Renault с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. При заводе действуют инженерно-технический центр и подземный испытательный полигон. На нем производятся модели Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano и купе-кроссовер Renault Arkana.