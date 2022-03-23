Французская компания Renault приостанавливает все операции в России
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Компания Renault решила приостановить производственную деятельность в РФ, говорится в заявлении на сайте компании.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, передавало, что Renault рассматривает возможность сокращения своих операций в России.
"Деятельность Renault Group на заводе в Москве с сегодняшнего дня приостанавливается", — указывается в релизе. Об этом ранее писало агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Компания сообщает, что также рассматривает все возможные варианты относительно своей доли в "АвтоВАЗе".
Компания Renault, объявившая о приостановке производства на своем заводе в Москве с 28 февраля по 5 марта в связи с перебоями в поставке комплектующих, ранее возобновила производство автомобилей в столице. Renault с 2005 года владеет производственной площадкой в Москве. Это завод полного цикла, на котором функционируют цеха сварки, окраски и сборки. При заводе действуют инженерно-технический центр и подземный испытательный полигон. На нем производятся модели Renault Duster, Renault Kaptur, Nissan Terrano и купе-кроссовер Renault Arkana.
https://auto.1prime.ru/auto/20220323/836475684.html