МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Верховный суд и министерство внутренних дел (МВД) России поддержали предложение вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой, в которой предлагается конфисковывать автомобили у лишенных прав водителей, пишет "Коммерсант". Россиян предупредили о возможном снижении импорта алкоголя

Россияне, лишенные прав за нарушение ПДД, будут подвергаться уголовному преследованию с конфискацией транспортных средств.

Санкции намерены применять к владельцам машин, которые совершили ДТП в состоянии опьянения либо допустили превышение скорости, а также выезд на полосу встречного движения.

Изменения в закон предполагают усиление административной ответственности за управление автомобилем водителями, которые были лишены водительских прав судом или не получали их вообще. В случае повторного нарушения сумма штрафа вырастет с 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Самой радикальной мерой является предложение о конфискации автомобилей у владельцев: