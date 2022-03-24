Верховный суд поддержал инициативу ввести конфискации машин у лишенных прав россиян
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Верховный суд и министерство внутренних дел (МВД) России поддержали предложение вице-спикера нижней палаты парламента Ирины Яровой, в которой предлагается конфисковывать автомобили у лишенных прав водителей, пишет "Коммерсант".
Россияне, лишенные прав за нарушение ПДД, будут подвергаться уголовному преследованию с конфискацией транспортных средств.
Санкции намерены применять к владельцам машин, которые совершили ДТП в состоянии опьянения либо допустили превышение скорости, а также выезд на полосу встречного движения.
Изменения в закон предполагают усиление административной ответственности за управление автомобилем водителями, которые были лишены водительских прав судом или не получали их вообще. В случае повторного нарушения сумма штрафа вырастет с 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
Самой радикальной мерой является предложение о конфискации автомобилей у владельцев:
- в случае привлечения к уголовной ответственности за пьяное вождение,
- выезд на встречную полосу,
- значительное превышение скорости,
- у лиц, которые ранее неоднократно привлекались за езду без прав.
https://auto.1prime.ru/auto/20220324/836478683.html