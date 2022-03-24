МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Минпромторг намерен обсудить с московским правительством перспективы завода Renault (НАО "Рено Россия") в РФ, сообщили в ведомстве. Renault приостанавливает все операции в России

О совместных решениях объявят до конца следующей недели, уточняется в сообщении.

Французская компания Renault приняла решение о приостановке производственной деятельности в РФ и заявила, что рассматривает все возможные варианты относительно своей доли в "АвтоВАЗе".

Добавляется, что Минпромторг оказывает содействие "АвтоВАЗу" в ускоренном импортозамещении и предпринимает все необходимые меры для загрузки мощностей и возврата к стабильной работе конвейеров. "В частности, достигнута договоренность о том, что до окончания корпоративного отпуска (24 апреля) службы закупок и логистики АО "АвтоВАЗ" приложат все усилия для решения вопросов, связанных с созданием запасов необходимых комплектующих", — отмечается в сообщении.

При этом ведомство подчеркивает, что находится в постоянном контакте с руководством группы Renault и "АвтоВАЗа".