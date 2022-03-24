МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В Москве на один день приостановят выдачу водительских прав из-за технических работ на сервере Госавтоинспекции, сообщается в Telegram-канале ГИБДД столицы. В России захотели конфисковать автомобили у ряда нарушителей

Согласно сообщению, работы на информационных ресурсах МВД России будут проводиться в воскресенье 27 марта.

По этой же причине в подразделениях ГИБДД города Москвы не будет проводиться регистрация транспортных средств. При этом административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме, уточняется в сообщении.

ГИБДД отмечает, что граждане, записавшиеся на прием в московские подразделения на 27 марта, смогут получить услугу как в электронном виде, так и в порядке живой очереди в последующие рабочие дни.