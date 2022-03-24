МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" готовит специальные версии автомобилей Lada, в которых будет меньше импортных комплектующих, они постепенно поступят в продажу в ближайшие месяцы, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" намерен создать единое автосборочное производство

"Ведется активная работа по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями. Компания также готовит специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении.

В "АвтоВАЗе" отметили, что за последние недели были приняты все возможные меры для сохранения рабочих мест коллектива (40 800 сотрудников). В частности, компания решила перенести летний корпоративный отпуск 2022 года на 4-24 апреля.

В целом, автоконцерн стремится выполнять свои обязательства перед сотрудниками, поставщиками, дилерами и партнерами в РФ и на экспортных рынках. "АвтоВАЗ" возобновляет выпуск Lada Niva

Накануне компания Renault (владеет почти 68% в СП с "Ростехом", которое владеет "АвтоВАЗом") сообщила, что решила приостановить производственную деятельность в РФ. Во французском автоконцерне также уточнили, что рассматривают все возможные варианты относительно своей доли в "АвтоВАЗе".

"В отношении последнего заявления Группы Renault, руководство группы "АвтоВАЗ" внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с федеральными и региональными властями, а также с акционерами компании", — уточнили в "АвтоВАЗе".