САМАРА, 24 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" намерен создать единое автосборочное производство в Тольятти вместо нынешних трех, это дает большую возможность по маневру трудовыми ресурсами, сообщил в четверг губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

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"В дальнейшем предполагается, что будет подписан приказ о создании единого автосборочного производства… Вот сейчас у нас работает три автосборочных производства, будет единое. Дает большую возможность по маневру трудовыми ресурсами, по той или иной линии, которая будет укомплектована всеми необходимыми деталями, комплектующими", — сказал Азаров в прямом эфире "Россия 24".

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