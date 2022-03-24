САМАРА, 24 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей Lada Niva на заводе в Тольятти со следующей недели на четыре дня, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "АвтоВАЗ" готовит импортозамещенные версии Lada

"Сегодня 8 тысяч работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости. Понятно, что есть проблемы с поставками комплектующих… На следующей неделе работа будет в режиме "четырехдневки" на линии по производству Niva", — сказал Азаров в эфире телеканала "Россия 24".

С 5 марта предприятие уходило в простой из-за нехватки электронных комплектующих, за это время лишь частично возобновлялось производство Lada Granta и моделей, выпускаемых на линии BO (каких именно, в компании не уточнили).

Ранее "АвтоВАЗ" также перенес корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2% — до 350,7 тысячи машин.