БЕРЛИН, 24 мар — ПРАЙМ. Немецкий производитель грузовиков и автобусов Daimler Truck не ведет бизнес с Россией из-за спецоперации РФ на Украине, сообщает агентство DPA со ссылкой на главу фирмы Мартина Даума. Mercedes-Benz приостанавливает сотрудничество с Россией

В конце февраля немецкая газета сообщала, что производитель грузовиков Daimler Truck из-за эскалации конфликта на Украине приостанавливает сотрудничество с российским "Камазом" после почти 12 лет совместной работы. Как отмечала газета, компания сейчас проверяет возможность скорейшей продажи своей 15-процентной доли в "Камазе".

"Мы полностью прекратили бизнес в России", — заявил Даум на пресс-конференции в четверг.

По его словам, компания в 2022 году спишет с баланса 220 миллионов евро в связи с производством на мощностях "Камаза". При этом он не стал уточнять, идет ли речь о полном прекращении сотрудничества, отметив, что "мы проводим оценку ситуации каждый день". Также он отметил, что работа Daimler Truck в России и на Украине составляла лишь около процента мирового оборота компании.