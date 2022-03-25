МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Начиная с апреля 2022 года концерн "КамАЗ" из-за нехватки иностранных комплектующих начнет предлагать дилерам грузовики с двигателями экологического класса "Евро-2", который, по действующим нормативам, невозможно поставить на учет в России из-за слишком большого количества выбросов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на презентацию блока продаж и сервиса производителя тяжелых грузовиков.

В последние годы российский производитель производил такую технику в качестве "автомобилей двойного назначения" либо для экспорта в страны Африки и Латинской Америки (там экологические требования слабее, чем в России).

В общей сложности в прошлом 2021 году при объеме выпуска 44 136 автомобилей на "грязные" КамАЗы приходилось 1-1,5 тысячи машин.

В новых условиях российским потребителям будут доступны седельные тягачи и бортовые автомобили с российскими восьмицилиндровыми дизельными двигателями мощностью 240-360 лошадиных сил в стандарте "Евро-2", а не "Евро-5".

В концерне подчеркнули, что такие меры носят временных характер. Сейчас компания заменяет топливную аппаратуру Bosch аналогом от Алтайского завода прецизионных изделий.