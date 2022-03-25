МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" введет режим четырехдневной рабочей недели с 6 июня и сроком на три месяца на своих заводах в Ижевске и Тольятти, причина — продолжающийся дефицит поставок электронных компонентов, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" готовит импортозамещенные версии Lada

"В связи с прогнозом российского автомобильного рынка и продолжающимся значительным дефицитом поставок электронных компонентов, АО "АвтоВАЗ" вводит режим 4-дневной рабочей недели на производственных площадках в Тольятти и Ижевске с 6 июня 2022 года сроком на 3 месяца. Режим неполной 4-дневной рабочей недели распространяется на 100% сотрудников "АвтоВАЗа", — отмечается в сообщении.

В компании также напомнили, что "АвтоВАЗ" принимает все возможные меры для сохранения рабочих мест коллектива. В частности, было принято решение перенести летний корпоративный отпуск 2022 года на 4-24 апреля. За это время автогигант намерен восстановить цепочки поставок комплектующих.

"Для сохранения уровня доходов сотрудников в период 4-дневной рабочей недели, руководство "АвтоВАЗа" совместно с губернатором Самарской области обратились за поддержкой в правительство России с просьбой о выделении средств для организации временных и общественных работ, в том числе на площадке Индустриального парка "АвтоВАЗа", с оплатой 5-го дня за счет средств федерального бюджета. Данные средства уже выделены", — подчеркнули в компании.

Сейчас на "АвтоВАЗе" ведется активная работа по замене критически важных импортных компонентов. Так, автопроизводитель уже готовит специальные версии автомобилей Lada, в которых будет меньше импортных комплектующих. Машины постепенно поступят в продажу в ближайшие месяцы.

Накануне компания Renault (владеет почти 68% в СП с "Ростехом", которое владеет "АвтоВАЗом") сообщила, что решила приостановить производственную деятельность в РФ. Во французском автоконцерне также уточнили, что рассматривают все возможные варианты относительно своей доли в "АвтоВАЗе".