МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в феврале упало на 41,3% в годовом выражении, до 61,657 тысячи машин – показатель стал наименьшим для этого месяца с 2009 года, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). "АвтоВАЗ" перейдет на четырехдневную рабочую неделю

В том числе производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц упало на 38,5%, а автомобилей, направляемых на экспорт, на 41,8%.

"Автомобильная промышленность переживает самую радикальную трансформацию более чем за столетие, но производители сталкиваются одновременно с самыми экстремальными условиями: трудное экономическое положение увеличивает затраты и ограничивает поставки. Сектор вступил в 2022 год с надеждой на восстановление, но восстановление еще не началось. Теперь необходимы срочные меры, которые помогут смягчить стремительно растущие затраты на энергию и обеспечить конкурентоспособность сектора", — приводятся в релизе слова главы SMMT Майка Хоуза (Mike Hawes).

Организация отметила, что основным фактором сокращения производства автомобилей стал дефицит полупроводников, также негативное влияние оказало закрытие крупного завода в июле. SMMT также указала на продолжающееся смещение в сторону электромобилей — это уже каждая 11-я из произведенных машин в стране.

SMMT также уточнило, что ситуация на Украине представляет собой еще одну угрозу для автомобильного сектора Великобритании, хотя в прошлом году на Россию приходилось всего 1,1% экспорта автомобилей, а на Украину — 0,5%. Однако из этих стран поступали критически важные компоненты и детали, сырьевые материалы, такие как алюминий, палладий и никель.

Год назад SMMT ожидало, что производство автомобилей в Великобритании выйдет на путь восстановления и составит по итогам 2021 года 1,05 миллиона, что на 15,8% больше, чем годом ранее. Далее, по прогнозам, в 2022 году производство автомобилей достигнет 1,1 миллиона с потенциалом для дополнительного роста, однако оно останется ниже 1,3 миллиона машин, произведенных в 2019 году.