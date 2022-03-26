МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. В марте текущего года в российских автосалонах автомобили, доступные к покупке, оказались дороже миллиона рублей, пишет Autonews.

Из-за тяжелой геополитической ситуации и обвала рубля серьезно ускорили лавинообразный рост цен на новые автомобили. Ситуацию усугубили нарушения логистических цепочек и приостановка деятельности ряда зарубежных автобрендов. Популярные и доступные машины у дилеров оказались в остром дефиците.

В этой ситуации понятие "дешевый автомобиль" в России уже потеряло свою актуальность, сетует издание.

Седан Lada Granta уже достаточно долгое время время считается самым бюджетным автомобилем на российском рынке. После того, как концерн АвтоВАЗ дважды корректировал цены на модели своего производства, цена Granta на официальном сайте выросла до 727 900 рублей, но встретить — и тем более купить машину в дилерских центрах по этой цене не удалось.

В итоге самым бюджетном вариантом с механикой оказалась Granta в версии Comfort со 106-сильным мотором, ее можно купить за 1 102 500 руб.

Lada Xray обойдется дороже полутора миллионов.

Volkswagen Polo в базовой версии Respect без дополнительных пакетов оценили уже в 1 970 000 руб. При этом менеджер предложил обратить внимание на лифтбек в более богатой комплектации Status (подогрев сидений, мультируль, сенсорная мультимедиа, тканевая обивка салона и тд) с автоматической коробкой передач. Такой автомобиль стоит 2 110 000 руб. и их количество, по словам сотрудника автосалона уже ограничено.