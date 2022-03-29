МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Правительство Японии с 5 апреля вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию, включая автомобили премиум-класса и драгоценные камни, заявил в ходе пресс-конференции глава японского министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Япония вводит новый пакет санкций против России

"Согласно решению правительства, начиная с 5 апреля, вводится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий", — сказал он.

Ранее Япония ввела запрет на экспорт для почти 300 наименований товаров и технологий.