МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Французский автопроизводитель Renault (владеет почти 68% в СП с "Ростехом", которое владеет "АвтоВАЗом") рассматривает вариант передачи своей доли в "АвтоВАЗе", пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники. Минэнерго представило меры поддержки для энергетиков в условиях санкций ﻿

"Renault SA рассматривает передачу своей доли… в российском предприятии "АвтоВАЗ" местному инвестору в качестве способа выхода из страны", — сообщили агентству знакомые с ситуацией источники. Передача является одним из обсуждаемых вариантов, отметили источники.

Французская Renault 23 марта заявила о приостановке производственной деятельности в России. В автоконцерне также отметили, что рассматривают все возможные варианты относительно своей доли в "АвтоВАЗе".

Пока никакого решения принято не было и могут появиться другие возможности, сообщили источники. При этом компания не сможет передать свою долю в 68% "Ростеху", поскольку тот находится под санкциями, уточнили источники.

Renault S.A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций. В альянс Renault-Nissan-Mitsubishi входит российская группа "АвтоВАЗ".