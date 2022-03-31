МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Ряд крупных мировых производителей шин объявили о приостановке работы в России. Вместе с тем, сегодня на российском рынке работает достаточно большое количество отечественных и китайских производителей. Если говорить об ассортименте, подходящем для автомобилей различного размера, то у китайских компаний он гораздо шире, чем у отечественных. Об этом рассказывает агентству "Прайм" декан транспортного факультета Московского Политеха Пабло Эмилио Итурралде Бакеро. По цене автохлама: как обслуживать машины уходящих марок

По словам эксперта, цены на шины китайских компаний — Arrivo, Matador, Windforce — безусловно, повысились, но они по-прежнему доступны. Среди отечественных компаний стоит присмотреться к продукции АО "КАМА".

"Но речь идет о среднем ценовом сегменте, где максимальная скорость не превышает 180 км в час. А вот в условиях повышенной скорости и сильного дождя эти шины могут быть менее эффективны, чем европейские аналоги", — предупреждает специалист.

По мнению Бакеро, в премиум-сегменте разница в качестве более ощутима. "Наверное, на данном этапе технические характеристики, которые имеют Michelin или Pirelli на своих топовых линейках, сложно сравнивать с российскими или китайскими продуктами", — полагает он.

"Однако то, что делается для эконом-сегмента Россией и Китаем, практически не уступает по качеству продукции крупнейших производителей. Проблем с материалами быть не должно", — заключает автоэксперт.

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