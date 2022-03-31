МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Правительство Москвы приняло решение об увеличении в два раза размера субсидий на покупку автомобилей такси и каршеринга в 2022 году, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Водителям объяснили, чем заменить импортную резину для авто

Отмечается, что программа поддержки таксомоторных компаний и операторов каршеринга действует в столице с 2012 года. Она касается компаний, которые приобретают автомобили в кредит или лизинг. Поддержка оказывается в виде субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей.

Согласно сообщению, сейчас парк такси Москвы насчитывает 60 тысяч автомобилей, Подмосковья — 95 тысяч. Большая часть из них (60%) находятся в лизинге. Еще около 30 тысяч автомобилей, приобретенных в рамках лизинга, находятся парке каршеринга.

"В феврале-марте 2022 года в связи со значительным ростом ключевой ставки Центрального банка произошло и увеличение лизинговых платежей для таксомоторных компаний и операторов каршеринга. В этих условиях увеличение субсидий позволит таксомоторным компаниям и операторам каршеринга выполнить свои финансовые обязательства перед кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями и, тем самым, сохранить парк машин и доступность услуг для потребителей", — говорится в сообщении. S&P понизило рейтинг Москвы и отозвало его

Помимо этого, Сергей Собянин увеличил срок действия льготных парковочных разрешений для автомобилей каршеринга до 4 лет. Кроме того, возраст автомобилей каршеринга, допустимый для оформления парковочных разрешений, с 18 апреля будет увеличен до 2 лет.

Такие решения являются частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления, добавили в пресс-службе.