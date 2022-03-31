МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Российский сервис городской мобильности "Ситимобил" завершит работу 15 апреля, такое решение приняли акционеры, сообщили в пресс-службе компании. Водителям объяснили, чем заменить импортную резину для авто

Уточняется, что до этого момента приложение будет функционировать в штатном режиме. Оно будет доступно для заказа такси, а также доставки, поиска и аренды электросамокатов. Кроме того, до этого дня водители партнеров будут продолжать получать заказы в приложении "Ситистарт".

При этом сервис каршеринга "Ситидрайв" продолжит свою работу, следует из ранее опубликованного заявления.

Компания исполнит все обязательства перед сотрудниками и партнерами в полном объеме в рамках действующего законодательства, добавили в пресс-службе.