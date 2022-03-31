МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Спрос на отечественные автомобили класса "люкс" Aurus в России умеренно растет на фоне санкций, производство машин продолжается в соответствии с планом, несмотря на сложности с логистикой комплектующих, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Водителям объяснили, чем заменить импортную резину для авто

"Действительно, в настоящее время мы наблюдаем умеренный рост числа запросов на приобретение автомобилей Aurus", — сообщили в компании.

В середине марта Евросоюз и США ввели запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, включая автомобили. Следом поставки премиальных машин ограничила Япония.

"Производство автомобилей Aurus на индустриальной площадке в ОЭЗ "Алабуга" продолжается, несмотря на определённые сложности с логистикой комплектующих, которые в настоящее время характерны для отрасли в целом. Объемы серийного выпуска автомобилей соответствуют утвержденным планам компании на 2022 год", — добавили в компании.

При этом автопроизводитель не отказывается от своих экспортных планов в страны MENA (Ближний Восток и Северная Африка), однако изучает "возможности адаптации к новым реалиям в условиях существенных изменений".

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" — ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).