ПАРИЖ, 31 мар — ПРАЙМ. Транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, владеющая 14 брендами, в том числе Citroën, Opel и Peugeot, закроет свой завод в Калуге из-за нехватки запчастей, заявил генеральный менеджер корпорации Карлос Таварес. Курс евро снижается к доллару после выхода статистики

"Завод Stellantis в Калуге, в России, будет вынужден прекратить работу из-за нехватки запчастей", — цитирует телеканал BFM TV Тавареса.

По его словам, корпорация делает все для соблюдения антироссийских санкций.

Завод в Калуге — единственный завод компании Stellantis в России по производству комплектующих для автомобилей.

Корпорация Stellantis зарегистрирована в Нидерландах как публичная компания с ограниченной ответственностью (N.V.), владеет 14 брендами: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall. Название Stellantis используется исключительно как корпоративный бренд, названия и логотипы автомобильных брендов остаются неизменными.