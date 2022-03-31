МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" отзывает в России 593 автомобиля Lada Niva Travel, проданных в 2021-2022 годах, говорится в сообщении на сайте Росстандарта. Владельцев Volkswagen, Audi и Skoda предупредили об угрозе возгорания

"Отзыву подлежат 593 автомобиля Lada Niva Travel, реализованных в период с 2021 года по 2022 год… Причина отзыва транспортных средств: проверка положения плюсовой клеммы провода стартера из-за возможного контакта клеммы провода с защитным кожухом стартера", — отмечается в сообщении.

В Росстандарте пояснили, что на всех транспортных средствах будет выполнена проверка правильности установки плюсового провода стартера, а при необходимости — его перемонтаж.

"Уполномоченные представители изготовителей АО "АвтоВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", — уточнили в ведомстве.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.