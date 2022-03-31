БЕРЛИН, 31 мар — ПРАЙМ. Концерн Volkswagen AG отзывает по всему миру 100 тысяч автомобилей разных марок из-за угрозы возгорания в моторном отсеке, сообщает издание Bild со ссылкой на Федеральное ведомство автотранспорта (KBA). "АвтоВАЗ" отзывает почти 600 автомобилей Lada Niva Travel

Мера затронет продукцию Volkswagen, Audi, SEAT и Skoda. Среди затронутых моделей Audi Q3, Skoda Octavia, VW Golf. В Германии будет отозвано 40 тысяч автомобилей.

По данным KBA, "недостаточное крепление дизайнерского защитного покрытия двигателя может вести к контакту с горячими деталями и впоследствии к возгоранию".

В Германии было зафиксировано 16 таких случаев. Большая часть отзываемых автомобилей — 58 тысяч — выпущены заводами Volkswagen, Skoda отзывает более 15 тысяч. Как отмечает Bild, с автовладельцами свяжутся напрямую, визит в сервис-центры займет "несколько минут" — специалисты просто уберут дефектное защитное покрытие.

Автовладельцев также попросят позднее вновь посетить сервис-центр для установки более стабильного защитного покрытия.