Компания "АвтоВАЗ" до конца лета разработает варианты по замещению комплектующих
САМАРА, 31 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" до конца лета разработает варианты по замещению комплектующих, сообщил в четверг губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"АвтоВАЗ" работает над изменением логистики, завозом комплектующих из дружественных стран. "АвтоВАЗ" размещает заказы по импортозамещению. "АвтоВАЗ" благодаря своему инженерному центру и конструкторам ищет варианты и, уверен, уже до конца лета они будут разработаны, по замещению комплектующих", — сказал Азаров в эфире телеканала "ГТРК Самара".
Ранее "АвтоВАЗ" перенес корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля. За это время автогигант намерен восстановить цепочки поставок комплектующих.
Также "АвтоВАЗ" введет режим четырехдневной рабочей недели с 6 июня и сроком на три месяца на своих заводах в Ижевске и Тольятти из-за продолжающегося дефицита поставок электронных компонентов.
Сейчас на "АвтоВАЗе" ведется активная работа по замене критически важных импортных компонентов. Так, автопроизводитель уже готовит специальные версии автомобилей Lada, в которых будет меньше импортных комплектующих. Машины постепенно поступят в продажу в ближайшие месяцы.
Ранее компания Renault (владеет почти 68% в СП с "Ростехом", которое владеет "АвтоВАЗом") сообщила, что решила приостановить производственную деятельность в РФ. Во французском автоконцерне также уточнили, что рассматривают все возможные варианты относительно своей доли в "АвтоВАЗе".
https://auto.1prime.ru/auto/20220331/836558221.html