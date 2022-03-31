САМАРА, 31 мар — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" до конца лета разработает варианты по замещению комплектующих, сообщил в четверг губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Путин назвал главные показатели эффективности экономической политики

"АвтоВАЗ" работает над изменением логистики, завозом комплектующих из дружественных стран. "АвтоВАЗ" размещает заказы по импортозамещению. "АвтоВАЗ" благодаря своему инженерному центру и конструкторам ищет варианты и, уверен, уже до конца лета они будут разработаны, по замещению комплектующих", — сказал Азаров в эфире телеканала "ГТРК Самара".

Ранее "АвтоВАЗ" перенес корпоративный отпуск, который планировался с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля. За это время автогигант намерен восстановить цепочки поставок комплектующих.

Также "АвтоВАЗ" введет режим четырехдневной рабочей недели с 6 июня и сроком на три месяца на своих заводах в Ижевске и Тольятти из-за продолжающегося дефицита поставок электронных компонентов.

Сейчас на "АвтоВАЗе" ведется активная работа по замене критически важных импортных компонентов. Так, автопроизводитель уже готовит специальные версии автомобилей Lada, в которых будет меньше импортных комплектующих. Машины постепенно поступят в продажу в ближайшие месяцы.

Ранее компания Renault (владеет почти 68% в СП с "Ростехом", которое владеет "АвтоВАЗом") сообщила, что решила приостановить производственную деятельность в РФ. Во французском автоконцерне также уточнили, что рассматривают все возможные варианты относительно своей доли в "АвтоВАЗе".