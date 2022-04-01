МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с июня планирует начать производство спецверсий автомобилей Lada с минимальным содержанием иностранных комплектующих, говорится в сообщении компании. Водителям объяснили, чем заменить импортную резину для авто

"АвтоВАЗ" с июня и июля планирует начать производство нескольких модификаций с минимальным содержанием иностранных комплектующих", — отмечается в сообщении.

Сейчас продолжается активная работа по поиску альтернативных решений ключевых импортных компонентов для скорейшего возвращения к производству стандартных модификаций, уточнил автопроизводитель. С 5 марта производственные линии на предприятиях в Тольятти и Ижевске периодически уходят в простой из-за дефицита автокомпонентов.

В "АвтоВАЗе" также поддержали предложение Минпромторга РФ принять технический регламент, который позволит снизить требования к безопасности автомобилей. Об инициативе сообщило издание Forbes со ссылкой на проект указа.

"АвтоВАЗ", как крупнейший и самый высоколокализованный производитель легковых автомобилей в России, безусловно, поддерживает принятие нового технического регламента с упрощенными требованиями. Данное решение позволит в условиях нехватки ряда импортных компонентов продолжить производство автомобилей, обеспечить загрузку конвейеров и занятость персонала", — добавили в компании.