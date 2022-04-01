ВЛАДИВОСТОК, 1 апр — ПРАЙМ. Средняя цена на поддержанный автомобиль в России за три дня снизилась на 8%, до 1,1-1,2 миллиона рублей, это обусловлено укреплением курса рубля, причем динамика по снижению стоимости бывших в употреблении авто видна во всех регионах страны, кроме Приволжья, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец. "АвтоВАЗ" планирует начать производство спецверсий Lada в июне

"В последние дни официальный курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро. Эксперты автомобильного сайта "Дром" изучили, как это отразилось на рынке подержанных автомобилей. Средняя цена выставленного на продажу подержанного авто в России снизилась с 28 марта на 8% и по состоянию на 1 апреля составила 1,1-1,2 миллиона рублей", — говорится в исследовании.

"Праворульные машины в возрасте до семи лет также подешевели: при пиковом значении в 1,7 миллиона рублей средняя цена сейчас составляет 1,65 миллиона рублей… Снижение стоимости наблюдается во всех регионах страны, за исключением Приволжского федерального округа, где стоимость осталась на прежнем уровне — 1,3 миллиона рублей", — отметила Погребец.

По ее словам, на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале средняя цена автомобиля составила около 1,2 миллиона рублей, в Южном федеральном округе ценник снизился до миллиона рублей. Самыми дорогими остаются автомобили в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, где будущим владельцам придется заплатить около 2,5 миллиона рублей за авто.

Курс доллара расчетами "завтра" на Мосбирже на 12.49 мск повышался на 25 копеек — до 83,45 рубля, курс евро — 8 копеек, до 92,58 рубля. На старте торгов доллар максимально проваливался до минимумов с 23 февраля: 80,33 рубля, евро максимально опускался в пятницу до 92,04 рубля.